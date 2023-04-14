Искал “слабые места” на границе с РФ. На Сумщине СБУ задержала агента ФСБ
На Сумщине Служба безопасности в ходе контрдиверсионных действий разоблачила еще одного агента ФСБ.
Им оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения, сообщают в пресс-службе ведомства.
По данным контрразведки СБУ, злоумышленник был завербован во время одной из поездок в РФ, где он поддерживал контакт с россиянином, работавшим на ФСБ.
– После 24 февраля прошлого года фигурант получил вражеское задание: собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины.
Прежде всего врага интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и имеющееся вооружение украинских защитников на территории Сумской области, – говорится в сообщении.
По данным следствия, для сбора информации российский агент объезжал населенные пункты Сумщины и встречался с местными жителями, у которых под видом разговоров на бытовые темы расспрашивал о присутствии украинских военных в приграничье.
После этого предатель выезжал на местность, уточнял информацию и обозначал координаты украинских объектов на электронной карте для передачи потом ФСБ.
Для коммуникации с агрессором использовал закрытый чат одного из мессенджеров.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания.
По результатам обысков у фигуранта изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина