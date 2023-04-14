Шукав “слабкі місця” на українсько-російському кордоні. На Сумщині СБУ затримала агента ФСБ
На Сумщині Служба безпеки у ході контрдиверсійних заходів викрила ще одного агента ФСБ.
Ним виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення, повідомляють у пресслужбі відомства.
За даними контррозвідки СБУ, зловмисник був завербований під час однієї з поїздок до РФ, де він підтримував контакт із росіянином, що працював на ФСБ.
– Після 24 лютого минулого року фігурант отримав вороже завдання: збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України.
Насамперед ворога цікавили локації укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, для збору інформації російський агент об’їжджав населені пункти Сумщини та зустрічався з місцевими жителями, в яких під виглядом розмов на побутові теми розпитував про присутність українських військових у прикордонні.
Після цього зрадник виїжджав на місцевість, уточнював інформацію та позначав координати українських об’єктів на електронній карті для передання потім ФСБ.
Для комунікації з агресором використовував закритий чат одного з месенджерів.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання розвідувального завдання.
За результатами обшуків у фігуранта вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами підривної діяльності на користь окупантів.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна