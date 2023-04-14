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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Шукав “слабкі місця” на українсько-російському кордоні. На Сумщині СБУ затримала агента ФСБ

СБУ
Фото: СБУ

На Сумщині Служба безпеки у ході контрдиверсійних заходів викрила ще одного агента ФСБ.

Ним виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення, повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник був завербований під час однієї з поїздок до РФ, де він підтримував контакт із росіянином, що працював на ФСБ.

– Після 24 лютого минулого року фігурант отримав вороже завдання: збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України.

Насамперед ворога цікавили локації укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області, – йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, для збору інформації російський агент об’їжджав населені пункти Сумщини та зустрічався з місцевими жителями, в яких під виглядом розмов на побутові теми розпитував про присутність українських військових у прикордонні.

Після цього зрадник виїжджав на місцевість, уточнював інформацію та позначав координати українських об’єктів на електронній карті для передання потім ФСБ.

Для комунікації з агресором використовував закритий чат одного з месенджерів.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання розвідувального завдання.

Шукав “слабкі місця” на українсько-російському кордоні. На Сумщині СБУ затримала агента ФСБ
Шукав “слабкі місця” на українсько-російському кордоні. На Сумщині СБУ затримала агента ФСБ
СБУ
Шукав “слабкі місця” на українсько-російському кордоні. На Сумщині СБУ затримала агента ФСБ
Шукав “слабкі місця” на українсько-російському кордоні. На Сумщині СБУ затримала агента ФСБ

За результатами обшуків у фігуранта вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами підривної діяльності на користь окупантів. 

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Сумська область
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