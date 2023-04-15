Среди восьми погибших – 2-летний ребенок: последствия обстрелов Славянска

В результате обстрелов российской армии по Славянску Донецкой области восемь человек погибли, среди них есть двухлетний ребенок, еще 21 человек ранен.

Обновлено 15 апреля в 00:12. По состоянию на 23:50, спасатели достали из-под завалов многоквартирного дома в Славянске тело погибшей женщины.

Продолжаются поиски еще четырех человек, сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал. Количество погибших увеличилось до девяти.

По данным МВД, российские войска выпустили по Славянску по меньшей мере семь ракет: повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей.

Обновлено в 23:33. По Славянску Донецкой области оккупанты выпустили по меньшей мере семь ракет, сообщает МВД Украины.

Разрушениям подверглись 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей. По последним данным, погибли восемь людей, ранен 21 человек.

Обновлено в 21:27. О последствиях обстрелов Славянска рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона Единые новости.

По данным Офиса генпрокурора. среди раненых есть 14-летняя девочка. Всех пострадавших доставили в больницу.

По словам главы ОВА, дома, пригодные для проживания, планируют законсервировать. Он призывает людей, которые все еще остаются в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы.

В одном из домов из-за попадания снаряда разрушены верхние этажи. Под завалами, вероятно, еще остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Повреждены дома, автомобили, магазин и хозяйственный центр. По предварительным данным, российские оккупанты использовали против мирного населения зенитно-ракетный комплекс С-300.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). На месте ударов работают прокуроры, правоохранители и спасатели.

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