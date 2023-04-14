Россия авиабомбами обстреляла предприятие на Черниговщине: есть раненый
Российская авиация ударила по предприятию в приграничной части Черниговской области.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
Отмечается, что около 16:00 враг нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе. В результате удара есть повреждения зданий. Предварительно один работник предприятия ранен.
На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.
Напомним, что 14 апреля российская армия ударила по Орехову Запорожской области из истребителей Су-35.
Полномасштабная война в Украине длится уже 415-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко