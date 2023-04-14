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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия авиабомбами обстреляла предприятие на Черниговщине: есть раненый

Россия авиабомбами обстреляла предприятие на Черниговщине: есть раненый
Фото: Depositphotos

Российская авиация ударила по предприятию в приграничной части Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Отмечается, что около 16:00 враг нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе. В результате удара есть повреждения зданий. Предварительно один работник предприятия ранен.

На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.

Напомним, что 14 апреля российская армия ударила по Орехову  Запорожской области из истребителей Су-35.

Полномасштабная война в Украине длится уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Російська агресія, Черниговская область
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