Внаслідок обстрілів 14 квітня російської армії по Слов’янську Донецької області 13 людей загинуло, серед них – дворічна дитина, ще 22 осіб поранено.

Оновлено 16 квітня о 17:10. У Слов’янську з-під завалів п’ятиповерхівки дістали тіло жінки. Кількість загиблих унаслідок російського удару по місту збільшилася до 13 людей.

Під завалами зруйнованого будинку, де досі тривають рятувальні роботи, шукають ще двох людей.

Оновлено 15 квітня о 20:50. Кількість поранених унаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Слов’янську сягнула 23 осіб, повідомляє міська військова адміністрація.

– Під завалами ще залишаються люди. Рятувальні роботи тривають. Величезна подяка всім, хто в них бере участь: поліції, ДСНС та іншим службам, – сказав начальник МВА Вадим Лях.

Також МВА підтвердила інформацію ОВА про 11 загиблих жителів.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру.

Оновлено 15 квітня о 15:03. Рятувальники дістали тіла ще двох загиблих з-під завалів зруйнованого багатоповерхового будинку в Слов’янську. Це чоловік та жінка.

Як повідомила Суспільному речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, у цій багатоповерхівці під час обстрілу загинули шестеро людей.

Загалом же кількість загиблих внаслідок удару РФ по Слов’янську зросла до 11, ще 21 людина зазнала поранень. Пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлено 15 квітня 09:00. Кількість жертв ворожого удару по Слов’янську зросла до дев’яти осіб. Ще 21 людина отримала поранення.

За словами голови міської військової адміністрації Вадима Ляха, під завалами будинку у пров. Парковому залишається ще п‘ятеро людей. Їхні особи встановлено.

Рятувальні роботи продовжуються. До них залучений спецзагін альпіністів ДСНС.

Оновлено 15 квітня о 00:12. Станом на 23:50, рятувальники дістали з-під завалів багатоквартирного будинку в Слов’янську тіло загиблої жінки.

Тривають пошуки ще чотирьох людей, повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал. Кількість загиблих збільшилася до дев’яти.

За даними МВС, російські війська випустили по Словʼянську щонайменше сім ракет: пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Оновлено о 23:33. По Словʼянську Донецької області окупанти випустили щонайменше сім ракет, повідомляє МВС України.

Руйнувань зазнали 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів. За останніми даними, загинуло вісім людей, поранено 21 особу.

Оновлено о 21:27. Про наслідки обстрілів Слов’янська розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За даними Офісу генпрокурора, серед поранених є 14-річна дівчинка. Всіх постраждалих доставили до лікарні.

За словами очільника ОВА, будинки, придатні для проживання, планують законсервувати. Він закликає людей, які все ще залишаються у Донецькій області, евакуюватися до безпечніших регіонів.

В одному з будинків через влучання снаряда зруйновано верхні поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин і господарський центр. За попередніми даними, російські окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). На місці ударів працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

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