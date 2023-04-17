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Юля Захарченко, редактор ленты

Сбросили шесть мин, ударили из минометов и артиллерии: войска РФ обстреляли Сумскую область

Обстріл Сумської області

В Сумской области российские войска трижды обстреляли приграничные территории, в частности, Великописаревскую, Белопольскую и Шалыгинскую общины.

По данным Сумской областной военной администрации, зафиксировано по меньшей мере 16 ударов из вражеских минометов и артиллерии на территории региона.

В Шалыгинской общине враг ударил из артиллерии по территории громады — три прилета. В Великописаревской общине российская армия сбросила шесть мин на мирных людей.

В Белопольской общине было зафиксировано семь прилетов из самоходной артиллерийской установки. По данным ОВА, вражеские атаки обошлись без потерь и разрушений.

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Фото: Сумская ОВА

Война в Украине, Сумская область
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