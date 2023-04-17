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Юля Захарченко, редактор ленты

В Запорожье прогремели взрывы: воздушная тревога в нескольких областях Украины

Вибух
Фото: Pexels

В Запорожье прогремели мощные взрывы во время объявленного сигнала воздушной тревоги, сообщают местные жители.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, Никопольском районе и временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Запорожье 16 апреля 2023 — что известно о взрывах в Запорожье

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Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область
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Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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