Скинули шість мін, вдарили з мінометів й артилерії: війська РФ обстріляли Сумщину
У Сумській області російські війська тричі обстріляли прикордонні території, зокрема, Великописарівську, Білопільську та Шалигинську громади.
За даними Сумської обласної військової адміністрації, зафіксовано щонайменше 16 ударів з ворожих мінометів та артилерії на території регіону.
У Шалигинській громаді ворог вдарив з артилерії по території громади – три прильоти. У Великописарівській громаді російська армія скинула шість мін на мирних людей.
У Білопільській громаді було зафіксовано сім прильотів з самохідної артилерійської установки. За даними ОВА, ворожі атаки обійшлися без втрат та руйнування.
Фото: Сумська ОВА
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко