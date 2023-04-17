Скинули шість мін, вдарили з мінометів й артилерії: війська РФ обстріляли Сумщину

У Сумській області російські війська тричі обстріляли прикордонні території, зокрема, Великописарівську, Білопільську та Шалигинську громади.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, зафіксовано щонайменше 16 ударів з ворожих мінометів та артилерії на території регіону.

У Шалигинській громаді ворог вдарив з артилерії по території громади – три прильоти. У Великописарівській громаді російська армія скинула шість мін на мирних людей.

У Білопільській громаді було зафіксовано сім прильотів з самохідної артилерійської установки. За даними ОВА, ворожі атаки обійшлися без втрат та руйнування.

Фото: Сумська ОВА

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