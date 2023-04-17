Вибухи в Запоріжжі 16 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі прогриміли вибухи: повітряна тривога у декількох областях України
У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи під час оголошеного сигналу повітряної тривоги, повідомляють місцеві жителі.
Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, Нікопольському районі та тимчасово окупованому Криму.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко