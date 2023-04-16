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Валентина Чорна, редактор ленты

На Херсонщине сообщают о взрывах

вибух
Фото: Pixabay

Вечером 16 апреля на Херсонщине раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Официального подтверждения информации пока нет.

На территории Херсонской области с 19:47 была объявлена воздушная тревога, опасность продолжалась 54 минуты.

Напомним, что сегодня враг нанес ракетный удар по Камышевахе и Запорожью.

В Камышевахе пострадал склад с топливными брикетами, еще одна ракета попала возле местной церкви. Взрывной волной повреждены здания и жилые дома вокруг, двое жителей пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 417-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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На Херсонщине сообщают о взрывах

Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, Херсонская область
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Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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