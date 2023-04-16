Вечером 16 апреля на Херсонщине раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Официального подтверждения информации пока нет.

На территории Херсонской области с 19:47 была объявлена воздушная тревога, опасность продолжалась 54 минуты.

Напомним, что сегодня враг нанес ракетный удар по Камышевахе и Запорожью.

В Камышевахе пострадал склад с топливными брикетами, еще одна ракета попала возле местной церкви. Взрывной волной повреждены здания и жилые дома вокруг, двое жителей пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 417-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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