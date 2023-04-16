На Херсонщине сообщают о взрывах
Вечером 16 апреля на Херсонщине раздаются взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Официального подтверждения информации пока нет.
На территории Херсонской области с 19:47 была объявлена воздушная тревога, опасность продолжалась 54 минуты.
Напомним, что сегодня враг нанес ракетный удар по Камышевахе и Запорожью.
В Камышевахе пострадал склад с топливными брикетами, еще одна ракета попала возле местной церкви. Взрывной волной повреждены здания и жилые дома вокруг, двое жителей пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 417-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко