В результате обстрелов 14 апреля российской армии по Славянску Донецкой области 13 человек погибли, среди них — двухлетний ребенок, еще 23 людей ранены.

Обновлено 16 апреля в 17:10. В Славянске из-под завалов пятиэтажки достали тело женщины. Количество погибших в результате российского удара по городу увеличилось до 13 человек.

Под завалами разрушенного дома, где до сих пор продолжаются спасательные работы, ищут еще двух человек.

Обновлено 15 апреля в 20:50. Количество раненых в результате российского удара по многоэтажному жилому дому в Славянске достигло 23 человек, сообщает городская военная администрация.

— Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются. Огромная благодарность всем, кто в них участвует: полиции, ГСЧС и другим службам, — сказал начальник ГВА Вадим Лях.

Также ГВА подтвердила информацию ОВА об 11 погибших жителях.

Как сообщалось, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску в Донецкой области, в результате чего повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура.

Обновлено 15 апреля в 15:03. Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов разрушенного многоэтажного дома в Славянске. Это мужчина и женщина.

Как сообщила Суспільному пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, в этой многоэтажке во время обстрела погибли шесть человек.

В целом же количество погибших в результате удара РФ по Славянску возросло до 11, еще 21 человек получил ранения. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено 15 апреля 09:00. Количество жертв вражеского удара по Славянску возросло до девяти человек. Еще 21 человек получил ранения.

По словам главы городской военной администрации Вадима Ляха, под завалами дома в пер. Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены.

Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

Обновлено 15 апреля в 00:12. По состоянию на 23:50, спасатели достали из-под завалов многоквартирного дома в Славянске тело погибшей женщины.

Продолжаются поиски еще четырех человек, сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал. Количество погибших увеличилось до девяти.

По данным МВД, российские войска выпустили по Славянску по меньшей мере семь ракет: повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей.

Обновлено в 23:33. По Славянску Донецкой области оккупанты выпустили по меньшей мере семь ракет, сообщает МВД Украины.

Разрушениям подверглись 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей. По последним данным, погибли восемь людей, ранен 21 человек.

Обновлено в 21:27. О последствиях обстрелов Славянска рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона Единые новости.

По данным Офиса генпрокурора. среди раненых есть 14-летняя девочка. Всех пострадавших доставили в больницу.

По словам главы ОВА, дома, пригодные для проживания, планируют законсервировать. Он призывает людей, которые все еще остаются в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы.

В одном из домов из-за попадания снаряда разрушены верхние этажи. Под завалами, вероятно, еще остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Повреждены дома, автомобили, магазин и хозяйственный центр. По предварительным данным, российские оккупанты использовали против мирного населения зенитно-ракетный комплекс С-300.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). На месте ударов работают прокуроры, правоохранители и спасатели.

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