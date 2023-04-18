Объявлено подозрение “директору” Запорожской АЭС Романенко — СБУ
СБУ объявила подозрение “директору” Запорожской АЭС Олегу Романенко, которого назначил на эту должность российский оккупационный режим.
До этого россиянин был главным инженером Балаковской АЭС в Саратовской области РФ.
Следователи установили, что в период с 11 марта по ноябрь 2022 года Романенко обеспечил выполнение указания страны-агрессора по отключению атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.
Также так называемый директор подстрекал работников АЭС к сотрудничеству с оккупантами, а в случае несогласия угрожал преследованиями со стороны карательных органов РФ.
Фигуранту инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
- ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
По этим статьям злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Фото: Енергодар
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