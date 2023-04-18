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Валентина Летяк, редактор ленты

Объявлено подозрение “директору” Запорожской АЭС Романенко — СБУ

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

СБУ объявила подозрение “директору” Запорожской АЭС Олегу Романенко, которого назначил на эту должность российский оккупационный режим.

До этого россиянин был главным инженером Балаковской АЭС в Саратовской области РФ.

Следователи установили, что в период с 11 марта по ноябрь 2022 года Романенко обеспечил выполнение указания страны-агрессора по отключению атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.

Также так называемый директор подстрекал работников АЭС к сотрудничеству с оккупантами, а в случае несогласия угрожал преследованиями со стороны карательных органов РФ.

Фигуранту инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По этим статьям злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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Фото: Енергодар

Источник: СБУ
АЕС, Война в Украине, Державна зрада, Запорожская область, Російська агресія
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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