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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Оголошено підозру “директору” Запорізької АЕС Романенку – СБУ

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

СБУ оголосила підозру “директору” Запорізької АЕС Олегу Романенку, якого призначив на цю посаду російський окупаційний режим.

До цього росіянин був головним інженером Балаківської АЕС у Саратовській області РФ.

Слідчі встановили, що у період з 11 березня до листопада 2022 року Романенко забезпечив виконання вказівки країни-агресора щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

Також так званий директор підбурював працівників АЕС до співпраці з окупантами, а у разі незгоди погрожував переслідуваннями з боку каральних органів РФ.

Фігуранту інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За цими статтями зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Фото: Енергодар

Джерело: СБУ
АЕС, Війна в Україні, Державна зрада, Запорізька область, Російська агресія
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

Тетяна Наконечна
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