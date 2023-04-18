Оголошено підозру “директору” Запорізької АЕС Романенку – СБУ

СБУ оголосила підозру “директору” Запорізької АЕС Олегу Романенку, якого призначив на цю посаду російський окупаційний режим.

До цього росіянин був головним інженером Балаківської АЕС у Саратовській області РФ.

Слідчі встановили, що у період з 11 березня до листопада 2022 року Романенко забезпечив виконання вказівки країни-агресора щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

Також так званий директор підбурював працівників АЕС до співпраці з окупантами, а у разі незгоди погрожував переслідуваннями з боку каральних органів РФ.

Фігуранту інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За цими статтями зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: Енергодар

Джерело : СБУ

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