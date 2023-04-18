Взрывы в Запорожье 18 апреля 2023 — что известно о взрывах в Запорожье

В Запорожье прогремели мощные взрывы во время объявленного сигнала воздушной тревоги на территории области.

Обновлено в 20:50. Мониторинговые паблики сообщают, что три ударных дрона-камикадзе Shahed-136 на подлете к Запорожью. Местных жителей призывают перейти в укрытие, пока продолжается воздушная тревога.

Обновлено в 20:20. О взрывах в Запорожье сообщают местные жители и проукраинские Telegram-каналы. Пока неизвестно, что именно могло взорваться.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской и Запорожской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

За сегодня российские войска по меньшей мере трижды ударили по Орехову Запорожской области, сообщает местная военная администрация.

Запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами армия РФ наносила удары по частному сектору.

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