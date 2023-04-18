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Юля Захарченко, редактор ленты

В Запорожье прогремели взрывы: еще три дрона летят в направлении города

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Фото: Pixabay

В Запорожье прогремели мощные взрывы во время объявленного сигнала воздушной тревоги на территории области.

Обновлено в 20:50. Мониторинговые паблики сообщают, что три ударных дрона-камикадзе Shahed-136 на подлете к Запорожью. Местных жителей призывают перейти в укрытие, пока продолжается воздушная тревога.

Обновлено в 20:20. О взрывах в Запорожье сообщают местные жители и проукраинские Telegram-каналы. Пока неизвестно, что именно могло взорваться.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской и Запорожской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Запорожье 18 апреля 2023 — что известно о взрывах в Запорожье

За сегодня российские войска по меньшей мере трижды ударили по Орехову Запорожской области, сообщает местная военная администрация.

Запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами армия РФ наносила удары по частному сектору.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область
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