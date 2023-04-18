Оккупанты обстреляли Петропавловку на Харьковщине, ранена девушка
18-летняя девушка госпитализирована утром в больницу с ранениями после обстрелов оккупантами села Петропавловки Купянского района Харьковской области.
Также, по данным Офиса генпрокурора, в ночь на 18 апреля россияне запустили со своей территории авиаснаряд, который упал на территории села Липцы.
Здесь обошлось без жертв и пострадавших, однако разрушено одна и повреждены три хозяйственные постройки.
Прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно с полицейскими зафиксировали последствия обоих обстрелов, открыто уголовное производство по ч.1 ст.438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.
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Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.Константин Мельников