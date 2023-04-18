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Валентина Летяк, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Петропавловку на Харьковщине, ранена девушка

Обстріли Харківщини 18 квітня
Фото: Офис генпрокурора

18-летняя девушка госпитализирована утром в больницу с ранениями после обстрелов оккупантами села Петропавловки Купянского района Харьковской области.

Также, по данным Офиса генпрокурора, в ночь на 18 апреля россияне запустили со своей территории авиаснаряд, который упал на территории села Липцы.

Здесь обошлось без жертв и пострадавших, однако разрушено одна и повреждены три хозяйственные постройки.

Прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно с полицейскими зафиксировали последствия обоих обстрелов, открыто уголовное производство по ч.1 ст.438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Куп'янськ, Офис генпрокурора, Російська агресія, Харьковская область
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