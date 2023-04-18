Вибухи в Запоріжжі 18 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Запоріжжі

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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Запоріжжі прогриміли вибухи: триває повітряна тривога

вибух
Фото: Pixabay

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи під час оголошеного сигналу повітряної тривоги на території області.

Про вибухи у Запоріжжі повідомляють місцеві жителі та проукраїнські Telegram-канали. Наразі невідомо, що саме могло вибухнути.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській та Запорізькій областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

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За сьогодні російські війська щонайменше тричі вдарили по Оріхову Запорізької області, повідомляє місцева військова адміністрація.

Забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами армія РФ завдавала ударів по приватному сектору.

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Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область
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