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Юля Захарченко, редактор ленты

В Ивано-Франковске офицер избил срочника: начато расследование

В Ивано-Франковске офицер избил срочника: начато расследование

В интернете обнародована видеозапись, на которой офицер избил срочника, используя ненормативную лексику. Руководство начало служебную проверку.

Кадры начали публиковать местные Telegram-каналы и другие издания. На видео можно увидеть, как мужчина в военной форме бьет другого с использованием нецензурной лексики.

В Западном территориальном управлении Национальной гвардии Украины сообщили, что руководство возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска, который совершил такие действия в отношении солдата срочной службы.

— В современной армии и устойчивом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека, в частности, военнослужащего. Предоставляем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера, — говорится в сообщении.

Вскоре офицера воинской части в Ивано-Франковске отстранили от служебных обязанностей, сообщила начальница группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Алина Новикова в комментарии украинским журналистам.

По факту избиения военного начата служебная проверка, а также сообщено Территориальному управлению Государственного бюро расследования во Львове.

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В Ивано-Франковске офицер избил срочника: начато расследование

військовослужбовці, Национальная гвардия, Избиение, українські військові
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