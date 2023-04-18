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Юля Захарченко, редакторка стрічки

В Івано-Франківську офіцер побив строковика: розпочато розслідування

В Івано-Франківську офіцер побив строковика: розпочато розслідування

В інтернеті оприлюднено відеозапис, на якому офіцер побив строковика, використовуючи ненормативну лексику. Керівництво розпочало службову перевірку.

Кадри почали публікувати місцеві Telegram-канали та інші видання. На відео можна побачити, як чоловік у військовій формі б’є іншого з використанням нецензурної лексики.

У Західному територіальному управлінні Національної гвардії України повідомили, що керівництво обурене діями офіцера військової частини з Івано-Франківська, який вчинив такі дії щодо солдата строкової служби.

– У сучасній армії та сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини, зокрема, військовослужбовця. Надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера, – йдеться у повідомленні.

Згодом офіцера військової частини в Івано-Франківську відсторонили від службових обов’язків, повідомила начальниця групи інформації та комунікації Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії Аліна Новікова у коментарі українським журналістам.

За фактом побиття військового розпочато службову перевірку, а також повідомлено Територіальному управлінню Державного бюро розслідування у Львові.

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військовослужбовці, Національна гвардія, Побиття, українські військові
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