В Івано-Франківську офіцер побив строковика: розпочато розслідування
В інтернеті оприлюднено відеозапис, на якому офіцер побив строковика, використовуючи ненормативну лексику. Керівництво розпочало службову перевірку.
Кадри почали публікувати місцеві Telegram-канали та інші видання. На відео можна побачити, як чоловік у військовій формі б’є іншого з використанням нецензурної лексики.
У Західному територіальному управлінні Національної гвардії України повідомили, що керівництво обурене діями офіцера військової частини з Івано-Франківська, який вчинив такі дії щодо солдата строкової служби.
– У сучасній армії та сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини, зокрема, військовослужбовця. Надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера, – йдеться у повідомленні.
Згодом офіцера військової частини в Івано-Франківську відсторонили від службових обов’язків, повідомила начальниця групи інформації та комунікації Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії Аліна Новікова у коментарі українським журналістам.
За фактом побиття військового розпочато службову перевірку, а також повідомлено Територіальному управлінню Державного бюро розслідування у Львові.
Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119 надійшли до нас ще наприкінці літа. Армійцям довелось проходити за кордоном спеціальне навчання, аби опанувати техніку. І вже близько півроку за допомогою цих гаубиць воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади відбивають ворожі штурми на найгарячішому напрямку Східного фронту.Костянтин Мельников