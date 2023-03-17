Круглосуточный домашний арест. Офицеру, который избил солдата, избрали меру пресечения

Март, 17 в 12:18

Младшего лейтенанта, который избил солдата в одной из воинских частей Житомирской области, взяли под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

– Решением суда командир, подозреваемый в избиении солдата, взят под круглосуточный домашний арест, – говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта 2023 года в интернете появилось видео с избиением срочника его командиром.

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Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.

16 марта младшему лейтенанту, правоохранители сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.