Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Круглосуточный домашний арест. Офицеру, который избил солдата, избрали меру пресечения

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Круглосуточный домашний арест. Офицеру, который избил солдата, избрали меру пресечения

Младшего лейтенанта, который избил солдата в одной из воинских частей Житомирской области, взяли под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

– Решением суда командир, подозреваемый в избиении солдата, взят под круглосуточный домашний арест, – говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта 2023 года в интернете появилось видео с избиением срочника его командиром.

Сейчас смотрят

Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.

16 марта младшему лейтенанту, правоохранители сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Читайте
ГБР идентифицировало 46 военных РФ, которые обстреливали Харьков из Градов

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка