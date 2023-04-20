Работали на оккупантов. СБУ сообщила о подозрении еще восьмерым коллаборационистам

Служба безопасности сообщила о подозрении еще восьмерым агентам Кремля, которые находятся на временно захваченной территории Украины. Одним из злоумышленников является так называемый “депутат госсовета Республики Крым” от прокремлевской партии “Единая Россия”.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Одним из коллаборационистов так называемый “депутат госсовета Республики Крым” от прокремлевской партии “Единая Россия”.

По данным следствия, с мая прошлого года он возглавил созданный агрессором “парламентский комитет по аграрной политике и сельским территориям” на полуострове.

На этой должности выполнял указания Москвы по обеспечению незаконного вывоза зерна из оккупированных районов на юге Украины в РФ.

Кроме того, Служба безопасности сообщила о подозрении руководительнице “министерства здравоохранения” и “заместителю министра внутренних дел” террористической организации “ЛНР”.

Они входят в ближайшее окружение главаря террористов Пасечника, который непосредственно способствовал их назначению на “министерские должности”.

– Установлено, что руководитель “Минздрава” организовала переформатирование медицинской сферы захваченной Луганщины под нужды оккупационных группировок. По ее указанию в регионе массово “перепрофилировали” местные больницы и другие гражданские медучреждения под военные госпитали РФ, – рассказали в СБУ.

Еще один коллаборационист — “чиновник МВД ЛНР” координировал деятельность боевиков из состава “народной милиции”.

Также СБУ идентифицировала четырех руководителей так называемых “гуманитарных центров единой России” в захваченной части Луганщины.

Главное их назначение — распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям “гумпомощи” из страны-агрессора.

– Деятельность этих вражеских ячеек непосредственно координировал депутат госдумы РФ Виктор Водолацкий, которому СБУ уже сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, – отмечают в СБУ.

Служба безопасности также разоблачила жителя Николаевщины, который во время оккупации части региона агитировал за проведение псевдореферендума.

Кроме этого, он сливал врагу персональные данные участников движения сопротивления и помогал захватчикам расквартировываться в домах местных фермеров, которые выехали из района.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.

Источник : СБУ

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