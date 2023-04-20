Працювали на окупантів. СБУ повідомила про підозру ще вісьмом колаборантам

Служба безпеки повідомила про підозру ще вісьмом агентам Кремля, які перебувають на тимчасово захопленій території України. Одним зі зловмисників є так званий “депутат держради Республіки Крим” від прокремлівської партії “Єдина Росія”.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Одним із колаборантів так званий “депутат держради Республіки Крим” від прокремлівської партії “Єдина Росія”.

За даними слідства, з травня минулого року він очолив створений агресором “парламентський комітет з аграрної політики та сільських територій” на півострові.

На цій посаді виконував вказівки Москви щодо забезпечення незаконного вивезення зерна з окупованих районів на півдні України до РФ.

Крім того, Служба безпеки повідомила про підозру очільниці “міністерства охорони здоров’я” і “заступнику міністра внутрішніх справ” терористичної організації “ЛНР”.

Вони входять до найближчого оточення ватажка терористів Пасічника, який безпосередньо сприяв їх призначенню на “міністерські посади”.

– Встановлено, що керівниця “Мінздраву” організувала переформатування медичної сфери захопленої Луганщини під потреби окупаційних угруповань. За її вказівкою в регіоні масово “перепрофілювали” місцеві лікарні та інші цивільні медзаклади під військові шпиталі РФ, – розповіли в СБУ.

Ще один колаборант – “посадовець МВС ЛНР” координував діяльність бойовиків зі складу “народної міліції”.

Також СБУ ідентифікувала чотирьох керівників так званих “гуманітарних центрів єдиної Росії” у захопленій частині Луганщини.

Головне їхнє призначення – поширення кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям «гумдопомоги» з країни-агресора.

– Діяльність цих ворожих осередків безпосередньо координував депутат держдуми РФ Віктор Водолацький, якому СБУ вже повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, – зазначають у СБУ.

Служба безпеки також викрила мешканця Миколаївщини, який під час окупації частини регіону агітував за проведення псевдореферендуму.

Крім цього, він зливав ворогу персональні дані учасників руху опору і допомагав загарбникам розквартировуватись у будинках місцевих фермерів, які виїхали з району.

Нарізі фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Джерело : СБУ

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