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Марта Бондаренко, редактор ленты

СБУ арестовала более 144 млн грн активов экс-нардепа Вадима Новинского

Вадим Новинський
Фото: УНИАН

Наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании бывшего нардепа Вадима Новинского хранили в хранилищах АО Укртрансгаз.

Об этом сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, этот газ пытались отстранить в пользу третьих лиц, чтобы избежать санкции СНБО.

Так, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на аффилированных лиц, которые непосредственно связаны со страной-агрессором Россией.

В незаконных действиях привлекли подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Однако СБУ удалось разоблачить преступную схему и заблокировали ее.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия.

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Ранее СБУ удалось арестовать корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин. Эти промышленные объекты принадлежали Вадиму Новинскому.

Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.

Источник: СБУ
Вадим Новинский, СБУ
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