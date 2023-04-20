СБУ арестовала более 144 млн грн активов экс-нардепа Вадима Новинского
Наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании бывшего нардепа Вадима Новинского хранили в хранилищах АО Укртрансгаз.
Об этом сообщает СБУ.
По данным спецслужбы, этот газ пытались отстранить в пользу третьих лиц, чтобы избежать санкции СНБО.
Так, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на аффилированных лиц, которые непосредственно связаны со страной-агрессором Россией.
В незаконных действиях привлекли подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.
Однако СБУ удалось разоблачить преступную схему и заблокировали ее.
В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия.
Ранее СБУ удалось арестовать корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин. Эти промышленные объекты принадлежали Вадиму Новинскому.
Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн.