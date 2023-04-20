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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Отдавал приказ травить украинцев в газовых камерах. СБУ идентифицировала комбата Росгвардии

Отдавал приказ травить украинцев в газовых камерах. СБУ идентифицировала комбата Росгвардии
Фото: СБУ

Служба безопасности установила личность комбата Росгвардии, который причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на Юге Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Злоумышленником является командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии, подполковник Аюба Эльдаров.

В мае прошлого года его назначили так называемым “комендантом поселка Черниговка” во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.

На этой должности выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведению массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины.

Для этого он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборационисты.

– По приказу Эльдарова рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. В застенках к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока, – рассказали в СБУ.

Следователи задокументировали факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных камерах, где держали украинских пленников.

Таким образом российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.

Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также покрывал убийства похищенных граждан своими подчиненными.

Кроме того, СБУ получила показания трех местных жителей, которые прошли российскую пыточную и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию.

Среди них – житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосту и пытали из-за его подписки на украинский Тelegram-канал.

Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики “обвинили” в корректировке огня ВСУ.

Еще одним пострадавшим является местный житель, который в своих высказываниях поддерживал украинских защитников.

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Источник: СБУ
Армия России, Война в Украине, Військові злочини, Міноборони РФ, Нацгвардія РФ, Російська агресія, СБУ
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