Отдавал приказ травить украинцев в газовых камерах. СБУ идентифицировала комбата Росгвардии
Служба безопасности установила личность комбата Росгвардии, который причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на Юге Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Злоумышленником является командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии, подполковник Аюба Эльдаров.
В мае прошлого года его назначили так называемым “комендантом поселка Черниговка” во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.
На этой должности выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведению массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины.
Для этого он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборационисты.
– По приказу Эльдарова рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. В застенках к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока, – рассказали в СБУ.
Следователи задокументировали факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных камерах, где держали украинских пленников.
Таким образом российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.
Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также покрывал убийства похищенных граждан своими подчиненными.
Кроме того, СБУ получила показания трех местных жителей, которые прошли российскую пыточную и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию.
Среди них – житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосту и пытали из-за его подписки на украинский Тelegram-канал.
Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики “обвинили” в корректировке огня ВСУ.
Еще одним пострадавшим является местный житель, который в своих высказываниях поддерживал украинских защитников.