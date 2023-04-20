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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Віддавав наказ труїти українців у газових камерах. СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії

Віддавав наказ труїти українців у газових камерах. СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії
Фото: СБУ

Служба безпеки встановила особу комбата Росгвардії, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на Півдні України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ Росгвардії, підполковник Аюба Ельдаров.

У травні минулого року його призначили так званим “комендантом селища Чернігівка” у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області. 

На цій посаді виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України.

Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти.

 – За наказом Ельдарова рашисти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх. У катівнях до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму, – розповіли в СБУ.

Слідчі задокументували факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних камерах, де тримали українських бранців.

Таким чином окупанти намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.

Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також покривав вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.

Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію.

Серед них – мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості й катували через його підписку на український Тelegram-канал.

Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники “звинуватили” у коригуванні вогню ЗСУ.

Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників.

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Джерело: СБУ
Армія Росії, Війна в Україні, Воєнні злочини, Міноборони РФ, Нацгвардія РФ, Російська агресія, СБУ
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