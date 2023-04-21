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Ночью вражеский Shahed попал в объект инфраструктуры в Винницкой области — Гуменюк

вибух

Ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью 21 апреля Россия атаковала Украину с северного направления — из Брянской области.

Враг выпустил до 12 ударных дронов Shahed-136/131.

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