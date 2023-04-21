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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі ворожий Shahed влучив в об’єкт інфраструктури на Вінничині – Гуменюк

вибух

Вночі російська армія вкотре атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Вінниччині.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вночі 21 квітня Росія атакувала Україну з північного напрямку – з Брянської області.

Ворог випустив до 12 ударних дронів Shahed-136/131.

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