В ночь на 21 апреля на территории всех областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует портал Воздушная тревога, который ведет мониторинг активности российских оккупантов и сообщает об угрозах военного характера.

Обновлено в 0:45. Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе присутствует угроза атаки вражеских дронов.

— Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала “воздушная тревога”, — говорится в сообщении КОВА.

Обновлено в 0:43. В ряде областей были объявлены отбои воздушной тревоги.

Порталы, отслеживающие активность российских войск, сообщают, что с аэродрома Саваслейка, что на территории Нижегородской области, РФ, на взлет пошел МиГ-31К, который может нести, в частности, гиперзвуковые ракеты Кинжал.

Из-за угрозы удара на территории всей Украины тревога объявляется во всех областях.

В то же время другой портал, который также мониторит информацию об активности врага, сообщает, что, вероятно, угрозу представляет не МиГ-31К, а дроны-камикадзе Shahed.

Впрочем, официального подтверждения относительно взлета российской авиации пока нет. Ни военные, ни представители власти Украины не комментировали причины объявления воздушной тревоги.

Факты ICTV рекомендуют находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги и сохранять информационную тишину и не распространять фото- и видеоматериалы, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

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