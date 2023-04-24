СБУ сообщила о подозрении 23-летнему вагнеровцу, которого взяли в плен под Бахмутом

Служба безопасности сообщила о подозрении боевику российской частной компании Вагнера, который участвовал в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Украинские защитники взяли оккупанта в плен в конце декабря прошлого года во время боестолкновения на Бахмутском направлении.

По данным следствия, 23-летний военный является гражданином одной из стран Центральной Азии, который отбывал наказание в Тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование.

– В октябре прошлого года представители Вагнера предложили ему войти в состав российской частной компании для участия в войне против Украины. По условиям контракта ему пообещали 200 тыс. рублей и аннуляцию судимости, – рассказали в СБУ.

Уже через месяц он вместе с другими осужденными, которые присоединились к группировке Вагнера, прибыл в Ростов, где получил военную форму, оружие и боеприпасы.

Затем наемников отправили на тренировочный полигон, который дислоцируется на временно оккупированной территории Луганской области.

В начале декабря прошлого года фигуранта в составе оккупационной группировки перебросили на восточный фронт. Но пробыл он там недолго.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 447 УКУ (наемничество). Вагнеровец находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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