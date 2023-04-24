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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни, который формирует отряды “кадыровцев” для войны в Украине

СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни, который формирует отряды “кадыровцев” для войны в Украине
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении председателю парламента Чеченской республики РФ Магомеду Даудову, который формирует новые отряды “кадыровцев” для войны против Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Даудов входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против Украины.

С мая прошлого года он занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок РФ, которые дислоцируются на территории северного Кавказа.

– Именно при его непосредственном участии был создан “78-й моторизованный полк специального назначения север-ахмат”, а также батальоны “юг-ахмат”, “запад-ахмат” и “восток-ахмат”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, мобилизованные проходят военную подготовку в университете спецназа, который расположен в городе Гудермес Чеченской республики.

Затем боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также установлено, что Даудов в течение июля — ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь, где встречался с главарями новосозданных отрядов “кадыровцев” и призывал к ведению активных боевых действий против Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Даудову о подозрении по трем статьям УКУ:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, в которых содержатся оправдания, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Рамзан Кадиров, Російська агресія, СБУ, Чечня
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