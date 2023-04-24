Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом

СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру бойовику російської приватної компанії Вагнера, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку.

За даними слідства,  23-річний військовий є громадянином однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування.

– У жовтні минулого року представники Вагнера запропонували йому ввійти до складу російської приватної компанії для участі у війні проти України. За умовами контракту йому пообіцяли 200 тис. рублів та ануляцію судимості, – розповіли в СБУ.

Вже за місяць він разом з іншими засудженими, які приєдналися до угруповання Вагнера, прибув до Ростова, де отримав військову форму, зброю та боєприпаси.

Потім найманців відправили на тренувальний полігон, який дислокується на тимчасово окупованій території Луганської області.

На початку грудня минулого року фігуранта у складі окупаційного угруповання перекинули на східний фронт. Але пробув він там недовго.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 447 ККУ (найманство). Вагнерівець перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років в’язниці.

Читайте також
СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні, який формує загони “кадирівців” для війни в Україні
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом

Джерело: СБУ
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Надання Україні F-16 стане інвестицією десятиліття у безпеку континенту – Кулеба
Дмитро Кулеба
Вибухи у Севастополі і Херсоні та оборона Бахмута: 425-й день війни
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Україна наближається до обміну полоненими у форматі “всіх на всіх” – Буданов
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Для чого у ПВК Вагнера заявили про намір більше не брати полонених: відповідь Мін’юсту
проросійські окупанти
Україна відчайдушно їх потребує: в Естонії оцінили терміни поставки 1 млн боєприпасів
Маргус Тсахкна
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь