СБУ повідомила про підозру 23-річному вагнерівцю, якого взяли в полон під Бахмутом

Служба безпеки повідомила про підозру бойовику російської приватної компанії Вагнера, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку.

За даними слідства, 23-річний військовий є громадянином однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування.

– У жовтні минулого року представники Вагнера запропонували йому ввійти до складу російської приватної компанії для участі у війні проти України. За умовами контракту йому пообіцяли 200 тис. рублів та ануляцію судимості, – розповіли в СБУ.

Вже за місяць він разом з іншими засудженими, які приєдналися до угруповання Вагнера, прибув до Ростова, де отримав військову форму, зброю та боєприпаси.

Потім найманців відправили на тренувальний полігон, який дислокується на тимчасово окупованій території Луганської області.

На початку грудня минулого року фігуранта у складі окупаційного угруповання перекинули на східний фронт. Але пробув він там недовго.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 447 ККУ (найманство). Вагнерівець перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років в’язниці.

Джерело : СБУ

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