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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні, який формує загони “кадирівців” для війни в Україні

СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні, який формує загони “кадирівців” для війни в Україні
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру голові парламенту Чеченської республіки РФ Магомеду Даудову, який формує нові загони “кадирівців” для війни проти України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, Даудов входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти України.

З травня минулого року він займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань РФ, які дислокуються на території північного Кавказу.

– Саме за його безпосередньої участі було створено “78-й моторизований полк спеціального призначення північ-ахмат”, а також батальйони “південь-ахмат”, “захід-ахмат” та “схід-ахмат”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, мобілізовані проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки.

Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також встановлено, що Даудов упродовж липня – листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя, де зустрічався з ватажками новостворених загонів “кадирівців” і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Даудову про підозру за трьома статтями ККУ:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Рамзан Кадиров, Російська агресія, СБУ, Чечня
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