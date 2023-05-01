Взрывы в Днепропетровской области 30 апреля 2023 — что известно о взрывах в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области прогремели взрывы: продолжается воздушная тревога
В Днепропетровской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
Пока нет официальной информации, почему могли раздаваться звуки взрывов на Днепропетровщине — из-за попадания вражеских снарядов или это была успешная работа противовоздушной обороны.
По состоянию на 22:11, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.
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