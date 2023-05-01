Вибухи в Павлограді (Дніпропетровській області) 30 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпропетровській області

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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей

ракетний удар по Дніпропетровщині

Вночі російська армія обстріляла Дніпропетровську область крилатими ракетами – є влучання у житлові будинки, поранено людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, сили повітряного командування Схід збили над регіоном сім ворожих ракет. Але є і влучання у Павлоградському районі. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.

У Павлограді від удару загорілося промислове підприємство, рятувальники пожежу приборкали.

У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – два. У Межиріцькій громаді пошкоджено школу.

Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей
Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей
Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей
Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей
Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей
Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей

На місцях прильотів працюють всі служби.

Оновлено о 23:25. Інформацію про вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги підтвердив мер Анатолій Вершина.

Місцева влада закликає людей не пересуватися містом та триматися якомога далі від вікон. Повітряна тривога в області досі триває.

Оновлено о 22:36. Дніпропетровщина під обстрілом, попередньо, Павлоград. У місті було чутно декілька вибухів.

Зараз у небі над містом можна помітити дим від пожежі. Що саме горить – поки не відомо, повідомляють очевидці та місцеві спільноти соціальних мереж.

Оновлено о 22:11. Поки немає офіційної інформації, чому могли лунати звуки вибухів на Дніпропетровщині – через влучання ворожих снарядів чи це була успішна робота протиповітряної оборони.

Станом на 22:11, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Павлограді (Дніпропетровській області) 30 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпропетровській області

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Російський окупант

Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Павлоград
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