Вибухи в Павлограді (Дніпропетровській області) 30 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпропетровській області

Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей
Вночі російська армія обстріляла Дніпропетровську область крилатими ракетами – є влучання у житлові будинки, поранено людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, сили повітряного командування Схід збили над регіоном сім ворожих ракет. Але є і влучання у Павлоградському районі. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.
У Павлограді від удару загорілося промислове підприємство, рятувальники пожежу приборкали.
У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів.
Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – два. У Межиріцькій громаді пошкоджено школу.
На місцях прильотів працюють всі служби.
Оновлено о 23:25. Інформацію про вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги підтвердив мер Анатолій Вершина.
Місцева влада закликає людей не пересуватися містом та триматися якомога далі від вікон. Повітряна тривога в області досі триває.
Оновлено о 22:36. Дніпропетровщина під обстрілом, попередньо, Павлоград. У місті було чутно декілька вибухів.
Зараз у небі над містом можна помітити дим від пожежі. Що саме горить – поки не відомо, повідомляють очевидці та місцеві спільноти соціальних мереж.
Оновлено о 22:11. Поки немає офіційної інформації, чому могли лунати звуки вибухів на Дніпропетровщині – через влучання ворожих снарядів чи це була успішна робота протиповітряної оборони.
Станом на 22:11, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та тимчасово окупованому Криму.
Фото: Сергій Лисак