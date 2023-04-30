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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Луганске “власть” из-за увеличения погибших настаивает на кремации военных — Генштаб

Російський окупант

В последнее время число погибших принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляет около 70 человек в день.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

— Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того, в этом контексте, так называемое МГБ настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению, — говорится в сообщении.

Кроме того, местным больницам Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых.

– Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги. Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска, – добавляют в Генштабе.

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Фото: ГУР

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Лікарні, Луганск, Луганская область
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