Взрывы в Севастополе (Крым) 1 мая 2023 — что известно о взрывах в Севастополе (Крыму)

Во временно оккупированном Севастополе на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы.

Прокремлевские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на временно оккупированный Севастополь, сейчас там работает российская противовоздушная оборона. Информация уточняется.

Псевдогубернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев отметил, что силы российского флота во взаимодействии с ПВО сейчас отбивают атаку БПЛА на внешнем рейде. Он заявил, что один дрон уже сбит, а все псевдослужбы города якобы находятся в готовности.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области, Никопольском районе и временно оккупированном Крыму.

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