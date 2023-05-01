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Юля Захарченко, редактор ленты

Вероятно, атака дронов: в Севастополе раздаются взрывы

Вероятно, атака дронов: в Севастополе раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Севастополе на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы.

Прокремлевские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на временно оккупированный Севастополь, сейчас там работает российская противовоздушная оборона. Информация уточняется.

Псевдогубернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев отметил, что силы российского флота во взаимодействии с ПВО сейчас отбивают атаку БПЛА на внешнем рейде. Он заявил, что один дрон уже сбит, а все псевдослужбы города якобы находятся в готовности.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области, Никопольском районе и временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Севастополе (Крым) 1 мая 2023 — что известно о взрывах в Севастополе (Крыму)

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Безпілотники, Дрони, Крым, Севастополь
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