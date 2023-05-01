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В Заозерном под Евпаторией в небе заметили следы, вероятно, от ПВО
В поселке Заозерном под Евпаторией на территории временно оккупированного Крыма в небе заметили следы, характерные для работы систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщают местные жители в чатах Telegram-каналов. О работе системы ПВО сообщили подписчики одного из пропагандистских сообществ, а также Крымскотатарский ресурсный центр.
Источник: Крым. Реалии
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