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Юля Захарченко, редактор ленты

В Заозерном под Евпаторией в небе заметили следы, вероятно, от ПВО

В Заозерном под Евпаторией в небе заметили следы, вероятно, от ПВО
Фото: Факты ICTV

В поселке Заозерном под Евпаторией на территории временно оккупированного Крыма в небе заметили следы, характерные для работы систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные жители в чатах Telegram-каналов. О работе системы ПВО сообщили подписчики одного из пропагандистских сообществ, а также Крымскотатарский ресурсный центр.

В Заозерном под Евпаторией в небе заметили следы, вероятно, от ПВО

Источник: Крым. Реалии
Война в Украине, Взрыв, Крым
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В Заозерном под Евпаторией в небе заметили следы, вероятно, от ПВО
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