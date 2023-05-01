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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Ймовірно, атака дронів: у Севастополі лунають вибухи

Ймовірно, атака дронів: у Севастополі лунають вибухи
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Севастополі на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.

Прокремлівські Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотників на тимчасово окупований Севастополь, нині там працює російська протиповітряна оборона. Інформація уточнюється.

Псевдогубернатор тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що cили російського флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку БПЛА на зовнішньому рейді. Він заявив, що один дрон уже збитий, а всі псевдослужби міста нібито перебувають у готовності.

Варто зазначити, що нині сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській області, Нікопольському районі та тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Севастополі (Крим) 1 травня 2023 – що відомо про вибухи в Севастополі (Криму)

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Безпілотники, Дрони, Крим, Севастополь
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