Взрывы в Павлограде (Днепропетровской области) 30 апреля 2023 — что известно о взрывах в Днепропетровской области

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Юля Захарченко, редактор ленты

Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 25 человек

ракетний удар по Дніпропетровщині

Ночью российская армия обстреляла Днепропетровскую область крылатыми ракетами — есть попадания в жилые дома, ранены люди.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, силы воздушного командования Восток сбили над регионом семь вражеских ракет. Но есть и попадания в Павлоградском районе. Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое — дети.

В Павлограде от удара загорелось промышленное предприятие, спасатели пожар потушили.

В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов.

Есть разрушения и в общинах района. В Вербковской — побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской — два. В Межирицкой общине повреждена школа.

Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 25 человек
Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 25 человек
Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 25 человек
Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 25 человек
Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 25 человек
Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 25 человек

На местах прилетов работают все службы.

Обновлено в 23:25. Информацию о взрывах в Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги подтвердил мэр Анатолий Вершина.

Местные власти призывают людей не передвигаться по городу и держаться подальше от окон. Воздушная тревога в области до сих пор продолжается.

Обновлено в 22:36. Днепропетровщина под обстрелом, предварительно, Павлоград. В городе было слышно несколько взрывов.

Сейчас в небе над городом можно заметить дым от пожара. Что именно горит — пока не известно, сообщают очевидцы и местные сообщества социальных сетей.

Обновлено в 22:11. Пока нет официальной информации, почему могли раздаваться звуки взрывов на Днепропетровщине — из-за попадания вражеских снарядов или это была успешная работа противовоздушной обороны.

По состоянию на 22:11 сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Павлограде (Днепропетровской области) 30 апреля 2023 — что известно о взрывах в Днепропетровской области

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Російський окупант

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Павлоград
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