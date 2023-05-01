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Юля Захарченко, редактор ленты

Очень громко: во временно оккупированном Токмаке раздаются взрывы

Очень громко: во временно оккупированном Токмаке раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей.

— В Токмаке громко. Местные сообщают о взрывах во временно оккупированном Токмаке. Ждем подсчет запакетированных захватчиков от Генштаба, — отметил он.

Токмак на карте

Взрывы в Токмаке 1 мая 2023 — что известно о взрывах в Токмаке Запорожской области

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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