Взрывы в Токмаке 1 мая 2023 — что известно о взрывах в Токмаке Запорожской области

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Очень громко: во временно оккупированном Токмаке раздаются взрывы
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей.
— В Токмаке громко. Местные сообщают о взрывах во временно оккупированном Токмаке. Ждем подсчет запакетированных захватчиков от Генштаба, — отметил он.
Токмак на карте
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