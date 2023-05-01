Взрывы в Токмаке 1 мая 2023 — что известно о взрывах в Токмаке Запорожской области

Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ

В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице

В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон

В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог

От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ