Вибухи в Токмаку 1 травня 2023 – що відомо про вибухи в Токмаку Запорізької області

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів.

– В Токмаку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Токмаку. Чекаємо на підрахунок запакетованих загарбників від Генштабу, – зазначив він.

Токмак на карті

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