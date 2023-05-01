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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Дуже гучно: у тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи

Дуже гучно: у тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів.

– В Токмаку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Токмаку. Чекаємо на підрахунок запакетованих загарбників від Генштабу, – зазначив він.

Токмак на карті

Вибухи в Токмаку 1 травня 2023 – що відомо про вибухи в Токмаку Запорізької області

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Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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