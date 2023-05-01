Вибухи в Токмаку 1 травня 2023 – що відомо про вибухи в Токмаку Запорізької області

ПеревіреноЮля Захарченко, редакторка стрічки
Дуже гучно: у тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів.
– В Токмаку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Токмаку. Чекаємо на підрахунок запакетованих загарбників від Генштабу, – зазначив він.
Токмак на карті
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.