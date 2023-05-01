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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Заозерному під Євпаторією у небі помітили сліди, ймовірно, від ППО

У Заозерному під Євпаторією у небі помітили сліди, ймовірно, від ППО
Фото: Факти ICTV

У селищі Заозерному під Євпаторією на території тимчасово окупованого Криму в небі помітили сліди, характерні для роботи систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві жителі в чатах Telegram-каналів. Про роботу системи ППО повідомили підписники однієї з пропагандистських спільнот, а також Кримськотатарський ресурсний центр.

Варто зазначити, шо нині сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській області та тимчасово окупованому Криму, свідчить карта DeepState.

Вибухи в Заозерному під Євпаторією (Крим) 1 травня 2023 – що відомо про вибухи в Заозерному (Криму)

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У Заозерному під Євпаторією у небі помітили сліди, ймовірно, від ППО

Джерело: Крим. Реалії
Війна в Україні, Вибух, Крим
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