Вибухи в Заозерному під Євпаторією (Крим) 1 травня 2023 – що відомо про вибухи в Заозерному (Криму)

У селищі Заозерному під Євпаторією на території тимчасово окупованого Криму в небі помітили сліди, характерні для роботи систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві жителі в чатах Telegram-каналів. Про роботу системи ППО повідомили підписники однієї з пропагандистських спільнот, а також Кримськотатарський ресурсний центр.

Варто зазначити, шо нині сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській області та тимчасово окупованому Криму, свідчить карта DeepState.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.