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Юля Захарченко, редактор ленты

Под Изюмом на мине подорвалась сельхозтехника с людьми: жителей предупреждают об опасности

Под Изюмом на мине подорвалась сельхозтехника с людьми: жителей предупреждают об опасности
Фото: ГСЧС

В Изюмском районе Харьковской области произошло чрезвычайное происшествие: на мине подорвалась сельскохозяйственная техника вместе с людьми.

Обновлено в 17:04. Двое мужчин в возрасте 39 и 47 лет, которые подорвались на мине сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов со ссылкой на информацию Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи.

— К сожалению, медики не смогли спасти их жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — отметил Синегубов.

Глава ОВА призвал всех жителей помнить о высокой минной опасности, быть максимально внимательными и осторожными, не посещать леса, лесополосы, поля, берега водоемов и другие потенциально заминированные территории.

Обновлено в 16:39. О чрезвычайном происшествии сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— К нам поступило сообщение, что в Изюмском районе люди, которые выехали на сельскохозяйственной технике, подорвались в поле, — рассказал он.

Недавно на Херсонщине во время выполнения обязанностей на российской взрывчатке подорвался сапер. Взрывотехники проводили разминирование вблизи села Малая Сейдеминуха Калиновской общины, сообщает местная ОВА.

Одна из мин сдетонировала, из-за чего 38-летний сапер получил тяжелые ранения. Он потерял часть правой ноги, а также получил осколочные ранения лица. Мужчину госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Жителей освобожденных территорий Украины призывают соблюдать правила безопасности, избегать лесополос и других площадей, на которых потенциально могли остаться российские снаряды.

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Изюм, Война в Украине, сапери, Харьковская область
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