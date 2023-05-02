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Побережье Черного моря в Одесской области является закрытым из-за минной опасности — Братчук

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

Побережье Черного моря в Одесской области является закрытым для отдыхающих из-за минной опасности.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

— Совместным указом областной военной администрации и военного командования, который был принят еще в прошлом году, запрещен въезд и выезд, пребывание граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства на побережье Черного моря, а также в заливах, внутренних морских водах и на территориях пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области. Указ является действительным, — сказал он.

Братчук призвал украинцев с пониманием относиться к ситуации, не выходить на пляжи и не купаться в море, поскольку это опасно.

— Со стороны военного командования продолжается мониторинг ситуации с безопасностью. Также наши военные ожидают от мэрии города Одесса соответствующие предложения по организации отдыха на указанных локациях. То есть будут предложения, будет работа военного командования, будет принято соответствующее решение, — добавил он.

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Война в Украине, Небезпека, Черное море
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