Під Ізюмом на міні підірвалася сільгосптехніка з людьми: жителів попереджають про небезпеку

В Ізюмському районі Харківської області трапилась надзвичайна подія: на міні підірвалася сільськогосподарська техніка разом з людьми.

Оновлено о 17:04. Двоє чоловіків віком 39 і 47 років, які підірвалися на міні сьогодні в Ізюмському районі, від зазнаних травм загинули. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов з посиланням на інформацію Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги.

– На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА закликав усіх жителів пам’ятати про високу мінну небезпеку, бути максимально уважними й обережними, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля береги водойм та інші потенційно заміновані території.

Оновлено о 16:39. Про надзвичайну подію повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– До нас надійшло повідомлення, що в Ізюмському районі люди, які виїхали на сільськогосподарській техніці, підірвалися в полі, – розповів він.

Нещодавно на Херсонщині під час виконання обовʼязків на російській вибухівці підірвався сапер. Вибухотехніки проводили розмінування поблизу села Мала Сейдеминуха Калинівської громади, повідомляє місцева ОВА.

Одна з мін здетонувала, через що 38-річний сапер дістав тяжкі поранення. Він втратив частину правої ноги, а також дістав осколкові поранення обличчя. Чоловіка госпіталізували, лікарі надають йому необхідну допомогу.

Жителів звільнених територій України закликають дотримуватися правил безпеки, уникати лісосмуг та інших площ, на яких потенційно могли залишитися російські снаряди.

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