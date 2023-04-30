В Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя утром прогремели мощные взрывы, вероятно, в результате удара беспилотника. После этого вспыхнул пожар на топливной базе, в частности, огонь охватил один из резервуаров. Пожар не удается потушить долгое время, и непонятно, сколько времени еще для этого нужно.

Глава оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев отметил, что, предварительно, возгорание произошло из-за попадания дрона. По его словам, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м, его назвали как один из самых сложных среди возможных.

Оккупационная администрация регулярно сообщает об атаках дронов против Черноморского флота России, расположенного в Крыму. Украинская сторона официально не подтверждает свою причастность к этим событиям. Вскоре Развожаев отметил, что возглавил оперативный штаб на месте пожара.

— Никто из людей не пострадал. Гражданским объектам ничего не угрожает. Объем топлива большой, понадобится время на локализацию возгорания, — заявил представитель оккупантов.

Развожаев утверждает, что пожар в Севастополе якобы не повлияет на ситуацию с поставками топлива, потому что резервы были привлечены на автозаправочные станции, однако никаких подтверждений своим словам он не предоставил.

Из-за масштабного огня в Крыму Роспотребнадзор начал проводить замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в Казачьей бухте, однако результаты еще не обнародованы.

Пользователи соцсетей начали публиковать снимки и видеозаписи, на которых можно увидеть последствия взрывов. На кадрах заметно, что над городом поднимается густой и черный дым от огня. Украина не подтвердила свою причастность к пожару на базе.

Но вскоре организация Атеш, которая является партизанским движением украинцев и крымских татар на временно оккупированных территориях, разместила сообщение с надписью: в Севастополе все только начинается.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что именно сегодня празднуется 105 годовщина поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.

Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что в Севастополе уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тыс. тонн в результате взрывов.

В ГУР отметили, что это кара Божья за Умань, куда накануне армия РФ нанесла ракетные удары по жилой многоэтажке. Там погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский оригинально прокомментировал утренние взрывы на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе.

— Собака любит мясо. Ворона любит сыр. А я люблю бавовну с доставкой в Крым, — отметил Дмитрашковский.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал пожар в Севастополе подготовкой к курортному сезону.

Казачья бухта в Севастополе — что это такое

Это одна из двух бухт, расположенная неподалеку от Севастополя. Она длительное время используется для размещения военных объектов. Сейчас РФ активно использует Казачью бухту для нужд прокремлевской армии.

В частности, в этом районе временно живут семьи военных Черноморского флота России и расположено несколько воинских частей, среди них морская пехота ЧФ РФ.

Эксперт украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров обратил внимание, что нефтебаза, в которой вспыхнул пожар, расположена вплотную к слипам (устройства для подъема и спуска кораблей) российских десантных кораблей в Севастополе.

По этой причине атака на нефтебазу может рассматриваться не просто как разрушение инфраструктуры и уничтожение запасов топливных ресурсов оккупантов, но и как удар по военному объекту россиян в Севастополе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.