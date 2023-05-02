Вибухи в Севастополі 2 травня 2023 – що відомо про вибухи в Севастополі в Криму

Потребує перевіркиЮля Захарченко, редакторка стрічки
У Севастополі знову лунають вибухи – що відомо
У тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові вкотре за декілька днів прогриміли потужні вибухи.
Російський псевдоглава Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що гучні звуки – це нібито профілактична робота та тренування систем ППО РФ.
Варто зазначити, що нині сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській області, Нікопольському районі та тимчасово окупованому Криму.
Читайте такожЛюблю “бавовну” з доставкою у Крим: все, що відомо про пожежу на нафтобазі в Севастополі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Києво-Печерська лавра на шляху до ПЦУ: що зараз відбувається у монастирі
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
Covid нікуди не зник: які темпи вакцинації в Україні та чи є вакцина