Вибухи в Севастополі 2 травня 2023 – що відомо про вибухи в Севастополі в Криму

У тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові вкотре за декілька днів прогриміли потужні вибухи.

Російський псевдоглава Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що гучні звуки – це нібито профілактична робота та тренування систем ППО РФ.

Варто зазначити, що нині сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській області, Нікопольському районі та тимчасово окупованому Криму.

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