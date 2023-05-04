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Юля Захарченко, редактор ленты

В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Фото: Depositphotos

В Киеве прогремела серия взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги. В столице работают силы противовоздушной обороны.

— Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — сообщает Киевская городская военная администрация.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что в Киевской области заметили неизвестные воздушные объекты. Предварительно, это были беспилотники, однако информация требует подтверждения.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в столице, Киевской, Луганской областях и временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Киеве 4 мая 2023 — что известно о взрыве в Киеве

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Война в Украине, Взрыв, Київ, Киевская область
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