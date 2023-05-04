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В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги
В Киеве прогремела серия взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги. В столице работают силы противовоздушной обороны.
— Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — сообщает Киевская городская военная администрация.
Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что в Киевской области заметили неизвестные воздушные объекты. Предварительно, это были беспилотники, однако информация требует подтверждения.
Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в столице, Киевской, Луганской областях и временно оккупированном Крыму.
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