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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Києві: збито безпілотник, спалахнула пожежа від уламків

Вибухи у Києві: збито безпілотник, спалахнула пожежа від уламків
Фото: Depositphotos

У Києві прогриміла серія вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 20:45. Вибухи та пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне влучення уламків безпілотників. Всі служби прямують на місце. Деталі згодом повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 20:42. Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

– Силами та засобами Протиповітряної оборони об’єкт збито. Дані щодо потерпілих, руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутні. Інформація уточнюється, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено о 20:33. У Києві відбій повітряної тривоги. Попередньо, всі ворожі повітряні об’єкти збито.

Оновлено о 20:15. У столиці працюють сили Протиповітряної оборони.

– Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях, – повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли, що у Київській області помітили невідомі повітряні об’єкти. Попередньо, це були безпілотники, однак інформація потребує підтвердження.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги лунає у столиці, Київській, Луганській областях і тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Києві 4 травня 2023 – що відомо про вибух у Києві

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