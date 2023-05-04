Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Нам есть чем гордиться: истоки украинской военной авиации
Курский прорыв: хронология событий и карта боевых действий
Почти 5 млн грн в неделю: сколько Мудрик зарабатывает в Челси
Выезд мужчин за границу: изменения с 1 сентября
В Соломенском районе Киева более часа бушевал пожар на крыше дома: что известно
Украина Срочно
Срочно
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Раздалась серия взрывов: в Севастополе снова громко

Вибух
Фото: Depositphotos

В оккупированном Севастополе, что в Крыму, раздаются взрывы.

Соответствующие фото с характерными следами в небе публикуют местные Telegram-каналы.

Сейчас смотрят

Также на видео слышно соответствующие звуки взрывов, которые раздаются чередой.

При этом о причинах взрывов, как и о разрушениях и пострадавших, на данный момент информации нет.

Напомним, что всего два дня назад в Севастополе тоже было громко, там раздавались взрывы.

Кроме того, в ночь на 29 апреля на нефтебазе вблизи Севастополя сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Крым, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Враг ударил по селу Черкасская Лозовая в пригороде Харькова: есть погибшие, среди раненых — дети
Взрывы в Черкасской Лозовой (Харьковская область) 31 августа 2024: что известно
Взрывы в Сумах 31 августа: что известно о последствиях авиаудара
Вибух, вибухи
Версии катастрофы F-16: эксперт объяснил, почему это не мог быть Patriot
винищувач F-16
Увольнение Олещука не связано с гибелью украинского пилота на F-16 — Умеров
F-16
Украина передала США список целей в РФ для нанесения ударов американским оружием — Умеров
Рустем Умєров

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь