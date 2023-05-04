Раздалась серия взрывов: в Севастополе снова громко

В оккупированном Севастополе, что в Крыму, раздаются взрывы.

Соответствующие фото с характерными следами в небе публикуют местные Telegram-каналы.

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Также на видео слышно соответствующие звуки взрывов, которые раздаются чередой.

При этом о причинах взрывов, как и о разрушениях и пострадавших, на данный момент информации нет.

Напомним, что всего два дня назад в Севастополе тоже было громко, там раздавались взрывы.

Кроме того, в ночь на 29 апреля на нефтебазе вблизи Севастополя сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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