Раздалась серия взрывов: в Севастополе снова громко
В оккупированном Севастополе, что в Крыму, раздаются взрывы.
Соответствующие фото с характерными следами в небе публикуют местные Telegram-каналы.
Также на видео слышно соответствующие звуки взрывов, которые раздаются чередой.
При этом о причинах взрывов, как и о разрушениях и пострадавших, на данный момент информации нет.
Напомним, что всего два дня назад в Севастополе тоже было громко, там раздавались взрывы.
Кроме того, в ночь на 29 апреля на нефтебазе вблизи Севастополя сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.