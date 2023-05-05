Оккупанты ударили ракетами С-300 по заводам в Краматорске и Славянске

Российские захватчики вечером 5 мая обстреляли ракетами С-300 заводы в Славянске и Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

— В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске — повреждено админздание НКМЗ, — сообщил он.

Кириленко добавил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Есть повреждения помещений, но все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

Руководитель ОВА подчеркнул, что российские оккупанты стремятся под корень истребить всю промышленность Донетчины и превратить область в выжженную землю.

Недавно СБУ задержала вражеского информатора, который “наводил” российские ракеты на Славянск.

Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, который собирал для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

Фото: Павел Кириленко

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